TAXISTA SE IMPACTA POR ALCANCE Y DEJA DAÑOS POR MÁS DE 50 MIL PESOS

Un fuerte accidente de tránsito registrado en la zona centro de la ciudad dejó daños materiales superiores a los 50 mil pesos, luego de que el conductor de un taxi presuntamente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra la parte trasera de una camioneta que intentaba estacionarse.

El percance ocurrió poco antes de la una de la tarde sobre la calle 49, entre la calle 10 y la avenida Miguel Alemán, cuando el conductor de una camioneta MG color gris circulaba con preferencia e intentó aparcarse a un costado de la vía. De acuerdo con los primeros reportes, el operador del taxi de la cooperativa “Calakmul”, que transitaba detrás de la unidad, no logró frenar a tiempo debido a la velocidad con la que circulaba y terminó chocando violentamente contra la parte trasera de la camioneta.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas a mitad de la calle obstruyendo la circulación vehicular, generando complicaciones en el tránsito por varios minutos hasta la llegada de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

El taxi resultó con severos daños en toda la parte frontal, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la defensa trasera y sensores.