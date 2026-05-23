REFORMA DE SHEINBAUM CONTRA NARCOCANDIDATURAS PRETENDE “LIMPIAR EL COCHINERO” QUE LE REVENTÓ A MORENA EN LA CARA, AFIRMAN

La propuesta de reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para evitar las narcocandidaturas, sólo busca “limpiar el cochinero” que le ha reventado en la cara a Morena, porque lo que debería hacer es detener al gobernador con licencia de Sinaloa, Ricardo Rocha Moya, y someterlo al proceso de extradición, aseveró el dirigente estatal del PRI en Campeche, Ricardo Miguel Medina Farfán.

Antes de querer reformar la ley y querer establecer nuevos requisitos dizque para evitar la intromisión del cr¡m€n organizado, añadió, (Sheinbaum Pardo) tendría también que desaforar y someter a la ley a Adán Augusto, vinculado con La Barredora en Tabasco, pero todo está fuera de lugar y pierde credibilidad, y “¿cómo podemos creer al lobo que va a venir hoy a respetar las ovejas?”, y además habla de evitar la intromisión del narco cuando todos los escándalos involucran a dirigentes, autoridades y funcionarios de Morena.