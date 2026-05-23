CAMPECHE: ANUNCIAN CONSULTA CIUDADANA PARA ELABORAR INICIATIVA QUE RESPETE DERECHOS Y APOYE A PERSONAS CON AUTISMO
La diputada local por Morena, Ena América García García, dio a conocer que el Poder Legislativo iniciará una consulta con la sociedad enfocada en las personas que padecen autismo, para sacar una iniciativa a favor de este sector de la población.
Expuso que las personas que presentan esa condición fueron un poco marginados durante mucho tiempo por falta de conocimiento sobre sus características, y la iniciativa, que se acumulará con la presentada por el Gobierno del Estado, buscará respetar sus derechos y ofrecerles todas las posibilidades para tener una vida normal, en lo que será importante contar con diagnósticos oportunos o tempranos.