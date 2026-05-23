CAMPECHE: HAY “MUCHO PELIGRO” DE QUE PEMEX NO PAGUE SU DEUDA A PROVEEDORES CON LA PRÓRROGA HASTA EL 2023: DELMA RABELO

-“ESTA CRISIS HA DESPLOMADO LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”

La diputada local priísta Delma Rabelo Cuevas calificó como “lamentable” la decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de extender hasta 2033 el pago a proveedores, al advertir el riesgo de que la deuda no sea liquidada. Señaló que el problema lleva años sin resolverse pese a las denuncias realizadas por distintas bancadas y acusó que sólo se está aplazando el compromiso financiero hasta que pierda valor.

La legisladora vinculó esta situación con la crisis económica que atraviesa Campeche, reflejada en la caída del turismo y el cierre de restaurantes y comercios en la calle 59, considerada zona turística de la capital. Rabelo Cuevas sostuvo que el Gobierno Estatal debió aplicar políticas públicas para fortalecer la economía local y aprovechar el potencial turístico y cultural de la entidad.