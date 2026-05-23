SE ALISTA LA ALCALDÍA DE CAMPECHE PARA PREVENIR EL DENGUE

Ante el inicio de la temporada de lluvias, el Comité Municipal de Salud implementará acciones para prevenir el dengue, dio a conocer Esmeralda Loya González, Enlace de Salud Municipal.

Explicó que en sesión se acordó reforzar en sus redes sociales las campañas de difusión de medidas preventivas, principalmente la descacharrización y la eliminación de criaderos, para que la gente esté concientizada.

Para tal fin, hubo acuerdos para capacitar a comisarios y agentes municipales, así como a personal que apoya con el manejo de equipo y distribución de agua.