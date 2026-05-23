¡AMARGA REALIDAD! MIEL Y CERA ESTÁ EN QUIEBRA Y BAJO EMBARGO

La empresa Miel y Cera de Campeche, originalmente constituida como Sociedad de Solidaridad Social y actualmente en proceso de embargo y quiebra financiera, enfrenta un conflicto legal luego de que Ángel del Carmen Hon Tamayo denunciara irregularidades en la administración y despojo de la compañía. Señaló que desde 2014 la empresa fue entregada a José Luis Flores González y actualmente es operada bajo una figura distinta, situación que calificó como un engaño a socios y ciudadanos.

Además, afirmó que el inmueble continúa a nombre de la Sociedad de Solidaridad Social y no de la nueva figura jurídica, pese a las acciones realizadas ante el Registro Público de la Propiedad. También advirtió sobre presuntas irregularidades en una escritura presentada en 2017 y adelantó que buscarán exigir responsabilidades legales y patrimoniales contra quienes han manejado la empresa.