TU NOMBRAMIENTO ES INCONSTITUCIONAL, LE RECALCA FÉLIX SÉLEM A JUAN ALCUDIA, Y LE PIDE PREPARAR SUS MALETAS

En un video difundido en sus redes sociales, el abogado Félix Sélem Villanueva afirmó que el nombramiento del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, es inconstitucional, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la acción de inconstitucionalidad 99/2025 y su acumulada 100/2025, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.

Subrayó que es Morena contra Morena, calificó al magistrado de “espurio” y “oportunista”, le advirtió que “todo lo que firmas es nulo de pleno derecho” y le recomendó preparar sus maletas y buscar un buen abogado, “porque ya vi que eres muy malo”.

Ahí se ve cómo se están canibalizando entre ustedes mismos, pero bueno, así se juegan ustedes, pero aquí la Corte es muy clara en su sentencia: “Cualquier designación de magistraturas contraria a la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 es inconstitucional, por lo tanto, en español para que lo entiendas, tu nombramiento es inconstitucional, porque te designaron bajo una norma que fue derogada cuando se hizo la reforma judicial local en noviembre del 2024 mediante el decreto número 13”.

Al finalizar el video, mostró documentos y fragmentos de la resolución de la SCJN para sustentar sus señalamientos.