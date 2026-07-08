NI LA COMUNA NI EL GOBIERNO DE LAYDA ACTÚAN PARA EVITAR QUE LOMITOS FERALES ATAQUEN A TORTUGAS EN PLAYAS DE ISLA AGUADA Y PUERTO REAL, ACUSAN

Cuidad del Carmen.- El presidente del Centro Ecológico Isla de Tris, Tomás Jesús Ávila Argáez, denunció que el Ayuntamiento de Carmen y el Gobierno de Layda Sansores no actúan para atender la problemática de los lomitos ferales que continúan atacando a tortugas marinas en las playas de Isla Aguada y Puerto Real.

El ambientalista señaló que pese a que en repetidas ocasiones han solicitado la intervención de las autoridades, hasta el momento no han implementado acciones para capturar, reubicar o controlar las manadas de lomitos que representan una amenaza para la fauna silvestre.

Como ejemplo, informó que durante la madrugada de hoy martes una tortuga blanca fue atacada cerca del campamento tortuguero de Isla Aguada, tras lo cual la trasladaron a un centro especializado en Progreso, Yucatán.

Ávila Argáez recordó que hace apenas dos semanas otra tortuga de la misma especie sufrió un ataque similar, por lo que ya suman 4 ejemplares lesionados en menos de 2 meses.

Ávila Argáez explicó que la Profepa ha brindado apoyo en la atención de las tortugas heridas, pero el control de la fauna feral no corresponde a esa dependencia, sino al Ayuntamiento, al Gobierno del Estado, a través de las autoridades ambientales, y al sector salud.

Indicó que ya se tienen identificadas varias manadas de entre 5 y 10 perros en Isla Aguada y Puerto Real, por lo que insistió en que no se trata de un problema nuevo, sino de una situación que ha sido advertida con anticipación.

“No se trata de echar culpas, sino de actuar”, expresó el presidente del Centro Ecológico Isla de Tris, quien reiteró que la organización está dispuesta a colaborar en la captura y reubicación de los animales, siempre que las autoridades ejerzan las facultades que les otorga la ley para evitar que continúen los ataques contra las tortugas marinas.