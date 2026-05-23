SÓLO LA COMUNA DE CAMPECHE HA PUESTO EN MARCHA UN PLAN PARA APOYAR A EMPRESARIOS: JESÚS AGUILAR

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer en su último censo que el Estado de Campeche atraviesa por su peor situación económica, Jesús Aguilar Díaz, director de Desarrollo Económico del Municipio campechano, destacó que aunque es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, sólo el Ayuntamiento de la capital ha puesto manos a la obra para apoyar al sector empresarial local.

Se trata, explicó, del Plan de Desarrollo Económico, que inició el 29 de abril y concluye hasta el último día de septiembre, mediante el cual se ofrecen diversas medidas para contrarrestar gastos excesivos de las pequeñas y medianas empresas, como condonar o quitar recargos o impuestos principalmente en lo relativo a la basura.

Aguilar Díaz destacó que estas son medidas no se habían aplicado anteriormente y ayudan a las empresas a estar bien financieramente y en regla con sus trámites y licencias de funcionamiento, pero también pensadas para que se mantengan en la formalidad, como con lo cual se combate el ambulantaje.

Lamentó que los empresarios tengan que estar implementando medidas drásticas para no cerrar sus negocios, por las condiciones económicas que imperan en la entidad, y dijo que además de este plan la Alcaldía implementa otro tipo de apoyos y créditos que buscan sacar adelante a los emprendimientos locales, además de otorgar herramientas de autoempleo.