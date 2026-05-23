sábado, mayo 23, 2026
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APOYARÁN A GRUPOS VULNERABLES PARA REFORZAR EMPRENDIMIENTOS O AUTOEMPLEO

El director general de la Secretaría de Inclusión, Diego Abraham Herrera Farfán, anunció que ya está disponible la convocatoria del programa “Impulso a la Inclusión Social”, que otorgará 100 apoyos con montos desde los 10 mil pesos para autoempleo o emprendimiento.

Precisó que es la tercera vez que se apoyará a microempresarios de diversos sectores, incluyendo indígenas, LGBT, personas con discapacidad y a quienes se encuentran en reinserción social.

La ventanilla de información ya está disponible en la dependencia para conocer los requisitos, la documentación a entregar y la cantidad a la que pueden acceder, según cada propuesta, precisó, y señaló que en ciertos aspectos hay que hacer una retribución social, como charlas.

La convocatoria estará disponible hasta el próximo 31 de julio.

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