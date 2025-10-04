CHOQUE FRONTAL DE MOTOS DEJA 5 HERIDOS EN ESCÁRCEGA

Escárcega.- Sobre la avenida Justo Sierra Méndez, entre calles 47 y 45 de la colonia Esperanza, un choque frontal entre dos motos ocurrido la madrugada de hoy sábado dejó saldo de 5 lesionados.

En uno de los vehículos viajaban 3 personas en presunto estado de ebriedad, dos mujeres y el conductor que sufrieron heridas en el rostro; en el otro, una pareja que salía de su trabajo y resultó con golpes.

Los involucrados fueron auxiliados por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), y las motos resultaron con daños aún no cuantificados.