sábado, octubre 4, 2025
Lo último:
Municipales

CHOQUE FRONTAL DE MOTOS DEJA 5 HERIDOS EN ESCÁRCEGA

user editor

Escárcega.- Sobre la avenida Justo Sierra Méndez, entre calles 47 y 45 de la colonia Esperanza, un choque frontal entre dos motos ocurrido la madrugada de hoy sábado dejó saldo de 5 lesionados.

En uno de los vehículos viajaban 3 personas en presunto estado de ebriedad, dos mujeres y el conductor que sufrieron heridas en el rostro; en el otro, una pareja que salía de su trabajo y resultó con golpes.

Los involucrados fueron auxiliados por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), y las motos resultaron con daños aún no cuantificados.

También te puede gustar

Del 25 de noviembre al 13 de diciembre, fiesta patronal Guadalupana

Lío diplomático con Ecuador impide a torero presentarse en feria anual

PAN analiza expulsar a 100 panistas

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *