“¡QUEREMOS SALUD, NO ATAÚD!”; PROTESTAN EMPLEADOS RETIRADOS Y EN ACTIVO DE PEMEX POR COLAPSO EN SERVICIO MÉDICO

Ciudad del Carmen.- Jubilados y trabajadores activos de Pemex denunciaron colapso en el servicio médico en todo el país, afirmando que desde hace meses no reciben medicamentos, atención especializada ni servicios subrogados, situación que califican como una amenaza directa a la vida de miles de petroleros y sus familias, y tras gritar: “Queremos salud, no ataúd”, denunciaron que les cerraron la reja pese a que su manifestación es pacífica.

Representantes de la Sección 47 aseguraron que la emergencia es nacional y alcanza incluso a quienes laboran en plataformas marítimas, donde también escasean alimentos y suministros. Antes, llegaron con un ataúd a manera de expresar que sin medicinas muchas vidas de compañeros están en riesgo.

Señalaron que clínicas y hospitales subrogados en Campeche, Mérida, Villahermosa y otras zonas, dejaron de operar por falta de pago de Pemex dejando sin atención a pacientes con enfermedades crónicas, dializados y adultos mayores, y que los medicamentos de control llegan de forma intermitente o simplemente no hay, obligando a los afectados a pagar tratamientos de su bolsillo.

Acusaron a Pemex de violar la cláusula 89 del Contrato Colectivo, que establece el servicio médico como obligatorio, y lamentaron que ni los oficios ni las gestiones realizadas ante autoridades federales hayan tenido resultados.

Los jubilados exigieron la intervención inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, y del director general de Pemex, y advirtieron que de persistir la falta de atención, acudirán a organismos de derechos humanos e incluso a instancias internacionales. “Dimos más de 35 años al desarrollo de Cantarell y hoy nos están dejando morir”.