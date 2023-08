Que no usen caso de Jamile para hacer política: Hernández Mateo

El gobierno de Layda Sansores San Román tiene dictada la persecución en contra de Movimiento Ciudadano y todo aquel que esté sumado a este instituto político, afirmó el regidor Carmen Cruz Hernández Mateo; al reprochar que se dicte línea para responsabilizar a Eliseo “N” como autor intelectual del atentado a Jamile Moguel y su esposo.

Aseguró que este caso debe encender las alertas por la inseguridad que hay en Campeche, y no tomarlo para justificarse convirtiéndolo en un tema político, pues desde el inicio de la actual administración estatal, la seguridad ha fallado para los campechanos, con una estrategia que no han rendido resultados, mientras la mandataria insiste en no atender el llamado de auxilio de la población.

El regidor mocista, pidió que, así como se atiende el caso de la ahora morenista, se dé la misma importancia a todos los delitos que se registran a diario en Campeche