viernes, noviembre 14, 2025
GOBIERNO DE LAYDA TAMPOCO RESUELVE PROBLEMA DE CAÑEROS, QUIENES HOY INTENTARÁN HABLAR CON SHEINBAUM

Tras 12 horas levantan bloqueo carretero

Champotón.- Sin que el Gobierno de Layda Sansores ofreciera algún acuerdo, lo que generó inconformidad y reclamos hacia su líder Uriel David “La Gallina” Aké, los cañeros levantaron anoche el bloqueo a la altura de Moquel y amenazaron con llegar hoy al evento de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigirle ayuda.

Pasadas las 8 de la noche, Uriel David llegó acompañado por el subsecretario de Gobernación, Pablo Sánchez, para anunciar que no se concretaron acuerdos, pero seguía la negociación, y que el sábado recibirán la visita de su líder nacional.

