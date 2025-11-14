viernes, noviembre 14, 2025
Lo último:
LocalesMunicipales

MAICEROS EXIGEN LA PRESENCIA DEL TITULAR DE LA SADER CARLOS BAQUEIRO Y RAFAEL CASTILLO EN LA MESA DE DIÁLOGO

Si no viene alguien alto de Gobierno, vamos a bloquear la carretera hacia Chiná, advierten

• Sólo nos harán ir, pero estamos seguro de que no nos van a solucionar nada, sólo no están haciendo perder el tiempo

• No somos @s£sino$, somos campesinos

• No vamos a cometer el error de que nos engañen llevando a 5 productores a Champotón

• Vamos a esperar hasta que vengan

• Lo que quiere el Gobierno es dividirnos

• No tenemos prisa, pero queremos llevar hoy la solución a nuestro pueblo

• Si saben que venía la Presidenta, debieron solucionar este problema

• Carlos Baqueiro quiso desestabilizarnos; ahora nos quieren dividir, acusan los manifestantes

También te puede gustar

Impugna MORENA sanción contra Eliseo Fernández al considerarla insuficiente

Empresas afiliadas a la CANACO SERVYTUR se unen a la estrategia de ventas “El mejor puente”

NO TOLERAREMOS MÁS INVASIONES, ASEGURA GARCÍA BASTOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *