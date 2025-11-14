MAICEROS EXIGEN LA PRESENCIA DEL TITULAR DE LA SADER CARLOS BAQUEIRO Y RAFAEL CASTILLO EN LA MESA DE DIÁLOGO
• Si no viene alguien alto de Gobierno, vamos a bloquear la carretera hacia Chiná, advierten
• Sólo nos harán ir, pero estamos seguro de que no nos van a solucionar nada, sólo no están haciendo perder el tiempo
• No somos @s£sino$, somos campesinos
• No vamos a cometer el error de que nos engañen llevando a 5 productores a Champotón
• Vamos a esperar hasta que vengan
• Lo que quiere el Gobierno es dividirnos
• No tenemos prisa, pero queremos llevar hoy la solución a nuestro pueblo
• Si saben que venía la Presidenta, debieron solucionar este problema
• Carlos Baqueiro quiso desestabilizarnos; ahora nos quieren dividir, acusan los manifestantes