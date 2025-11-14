MAICEROS EN MESA DE DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES

San Francisco de Campeche.- La Presidenta es importante, pero el pueblo más reclaman productores ante ausencia de autoridades

• No nos pongan candados, afirman maiceros

• Cómo no va a tener poder Carlos Baqueiro, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); necesitamos la firma de una autoridad, si no, somos títeres.

• Por lo menos que nos atiendan, sabemos dónde va a terminar todo esto

• No entiendo por qué a los medios de comunicación no los dejan pasar

• Tenemos paciencia de esperarlo

• No importa quién venga, se comprometieron a atendernos hoy

• Queremos a Carlos Baqueiro, y a Rafael Castilla, coordinador general de Estrategias de la Oficina de la gobernadora, así como estuvieron en la reunión pasada y hasta a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández

• Es una falta de respeto a nosotros, ¿quiere decir que no somos importantes?

• Aseguran que por la presencia de la presidenta de la República se cambió la fecha.

• 3 años luchando y no hemos podido tener una buena respuesta.

• Es una vergüenza que traten mal a un campesino campechano.