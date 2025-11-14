MAICEROS EN MESA DE DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES
San Francisco de Campeche.- La Presidenta es importante, pero el pueblo más reclaman productores ante ausencia de autoridades
• No nos pongan candados, afirman maiceros
• Cómo no va a tener poder Carlos Baqueiro, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); necesitamos la firma de una autoridad, si no, somos títeres.
• Por lo menos que nos atiendan, sabemos dónde va a terminar todo esto
• No entiendo por qué a los medios de comunicación no los dejan pasar
• Tenemos paciencia de esperarlo
• No importa quién venga, se comprometieron a atendernos hoy
• Queremos a Carlos Baqueiro, y a Rafael Castilla, coordinador general de Estrategias de la Oficina de la gobernadora, así como estuvieron en la reunión pasada y hasta a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández
• Es una falta de respeto a nosotros, ¿quiere decir que no somos importantes?
• Aseguran que por la presencia de la presidenta de la República se cambió la fecha.
• 3 años luchando y no hemos podido tener una buena respuesta.
• Es una vergüenza que traten mal a un campesino campechano.