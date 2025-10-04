ABANDONAN VEHÍCULO TRAS CHOCAR POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LERMA

Por conducir a exceso de velocidad y sin tomar sus debidas precauciones, el conductor de un automóvil destrozó su vehículo al chocar y arrancar de su base un poste de alumbrado público, el cual quedó “apoyado” sobre las ramas de un árbol de uva de mar, en el poblado de Lerma, tras lo cual descendió de la unidad y huyó.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para tomar conocimiento del hecho y turnarlo al Ministerio Público. Al encontrar vacío el carro pidieron apoyo de una grúa para retirarlo.

No se sabe si además del conductor había pasajeros, mucho menos si hubo algún lesionado.

Se trata del Nissan tipo Versa color rojo y con placas de circulación DKG-186-A del Estado, que transitaba sobre la calle 20 del referido poblado excediendo los límites de velocidad y llevando como dirección aparente la zona centro de la ciudad capital.