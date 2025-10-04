DERECHOHABIENTE DENUNCIA DESABASTO DE MEDICINAS Y CUESTIONA DIAGNÓSTICO EN EL IMSS

José Arias Rodríguez denunció que desde el pasado 4 de septiembre no ha podido surtir su receta de pregabalina en el IMSS, a pesar de acudir en repetidas ocasiones a la farmacia, y que el sábado pasado le dijeron que el medicamento no llegó con los camiones de abasto, además de que su receta vence hoy sábado.

Y criticó: “No entiendo por qué recetan un medicamento si no existe en la farmacia. Dicen que no hay desabasto, pero es mentira. Los doctores mandan a hacer tomografías, radiografías, ultrasonidos y análisis clínicos, y siempre me dicen que todo está bien. Entonces, ¿por qué sigo sintiéndome mal? Ellos estudiaron para dar un diagnóstico, pero lo único que hacen es decir que saque otra cita o que vaya a emergencias”.

Explicó que, tras acudir a la coordinación médica, le dijeron que únicamente la doctora Juárez, responsable del área de medicamentos, podía cambiar la receta o dar una respuesta, por lo que debe esperar.

El paciente también cuestionó los diagnósticos recibidos, pues aunque lo declararon diabético tipo 2, sus estudios de glucosa reflejan niveles entre 130 y 145 mg/dl, lo que, según otros médicos particulares, lo coloca como candidato a prediabetes. Mientras, sigue padeciendo síntomas como calambres en pies y manos, visión borrosa, dolores de cabeza y molestias en la piel.