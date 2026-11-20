Dzitbalché.- En su visita del pasado miércoles a Dzitbalché, el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, Pablo Gutiérrez Lazarus, fue recibido con reclamos por parte de productores, quienes se quejaron de la falta de respaldo con el Seguro Catastrófico, pues ya perdieron la primera siembra.

Hoy muchos (morenistas y simpatizantes) se van a otros partidos por culpa de quienes nos representan, pues no le tienen cariño ni amor a su pueblo, advirtió el representante productor que pidió el micrófono para externar el sentir del sector.

Le dijo a Pablo Gutiérrez que ojalá los respalde, de lo contrario, crecerá la inconformidad y habrá más deserciones hacia otros institutos políticos en busca de apoyo.