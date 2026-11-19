Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el productor de frijol Alberto de Santiago increpa al diputado Eleuterio Ramos por prestar atención a su teléfono celular durante una toma pacífica del Congreso de Zacatecas. Más de 50 campesinos acudieron al recinto legislativo para exigir mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas, ante el riesgo de perder siete pesos por cada kilogramo de frijol, lo que representa un fuerte golpe a sus ingresos y al sustento de sus familias.

Mientras exponía las demandas del sector, el campesino interrumpió su intervención y se dirigió al legislador con un reclamo que quedó registrado en video: “Señor, si es muy importante lo que está viendo en el celular, hágame el favor de salirse a la chingada”. La escena exhibió la molestia de los productores ante la actitud del diputado durante la exposición de sus problemas, particularmente por la falta de atención a su exigencia de un precio justo para el frijol.