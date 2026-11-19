Tres adolescentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), Plantel 03 Escárcega, resultaron lesionados luego de protagonizar un accidente entre motocicletas sobre la calle 22 de la colonia Esperanza.

De acuerdo con los primeros reportes, los estudiantes circulaban a bordo de motocicletas distintas y conversaban entre ellos durante el trayecto. Sin embargo, al acercarse demasiado, las unidades terminaron por impactarse.

El choque provocó que los tres jóvenes perdieran el equilibrio y cayeran sobre el pavimento, donde sufrieron diversas lesiones que hicieron necesaria la intervención de los servicios de emergencia. Tras recibir el reporte, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los estudiantes y valorar su estado de salud.

Elementos de la Policía Municipal también llegaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones de los adolescentes ni si alguno requirió traslado a un hospital.