-Como evento previo, el día 25 se realizará la caravana

Más de 50 panaderías locales e invitados especiales de la Ciudad de México y Oaxaca, participarán del 27 al 29 de este mes de noviembre en la Feria del Pan 2026, que tiene como meta repartir gratuitamente más de 16 mil piezas o panes y contempla demostraciones, talleres y degustaciones. El 25 se realizará una caravana.

El delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Rafael Antonio Medina Balam, resaltó que un atractivo será el regreso de la panadería viviente, donde los asistentes conocerán el proceso de elaboración del pan y podrán participar en cursos y degustar productos recién horneados.

Por su parte, la coordinadora de Promoción Económica de la Alcaldía, Karina del Carmen Dzul Yah, anunció que la meta de repartir gratuitamente más de 16 mil piezas de pan entre los asistentes.

Como antesala de la feria, el 25 de noviembre las calles del Centro Histórico de Campeche recibirán la tradicional Caravana del Pan, que partirá de la Concha Acústica y concluirá en las inmediaciones del parque Moch Cohuó.