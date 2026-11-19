Vía: Azteca Noticias

Un video difundido por Azteca Noticias cuestiona a la gobernadora Layda Sansores San Román por sus apariciones en eventos públicos donde canta y baila, mientras la entidad enfrenta una serie de hechos violentos.

El material señala que durante los primeros 15 días de noviembre se registraron ataques armados en Champotón, Sabancuy, Mamantel y Ciudad del Carmen, incluido uno que dejó cuatro personas sin vida.

Con un tono de crítica y sarcasmo, el video contrasta las actividades de la mandataria con la preocupación de las familias campechanas por la inseguridad y cuestiona las prioridades de su administración ante la violencia.