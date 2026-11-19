OTRA MENTIRA DE LAYDA SANSORES.

¿De dónde saca la mentirosa gobernadora esas cifras alegres de la multimillonaria derrama económica que habría traído el Ironman? ¿$82.8 millones de pesos con tan solo 1400 participantes? Según la estudiada profesora Layda Sansores, cada participante y sus familias gastó cerca de 60 mil pesos ese fin de semana aquí en Campeche. ¿Dónde? Porque los empresarios locales no dejan de llorar que este año les fue peor que en todos los anteriores.

La cifra que exhibió Layda Sansores en su muy desprestigiado Martes del Jaguar contrasta con la que en realidad reportan los prestadores de servicios turísticos. Vale recordar que ese mismo fin de semana el dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche, Héctor Cámara Mijangos, reportó que para el Ironman se registraron apenas 100 reservaciones de habitaciones, y que, si la calle 59 de veía concurrida, tampoco era copiosa la presencia de visitantes.

Por eso se vale preguntar, ¿A quién quiere engañar Layda Sansores? ¿Estará tomando cursos de matemáticas con su secretario de Economía, Jorge Lavalle? Son los únicos que repiten que “vamos bien”, como si con esas palabras llegara dinero al bolsillo desfondado de los campechanos, que están padeciendo al peor gobierno de sus vidas, pues más del 60% tiene que sobrevivir en la informalidad. ¿Eso no lo ven este par de mentirosos?

MORENISTAS ENFRENTAN REPUDIO.

Ha sido tan nefasto y corrupto el gobierno de Layda Sansores, que a 300 días de que concluya su espurio mandato, los candidatos de su narcopartido, Morena, se enfrentan al creciente repudio ciudadano, a los abucheos generalizados y a los reclamos innumerables de promesas no cumplidas, como esa de “no mentir, no robar y no traicionar”. Hicieron todo lo contrario y hoy afrontan las consecuencias.

Al candidato de Layda Sansores a la gubernatura, Pablo Gutiérrez Lazarus, se le ve caminando por las calles sin que los pasantes volteen a verlo para saludarlo, y es que dejó ensangrentado el municipio carmelita, donde las ejecuciones, asaltos, extorsiones y cobros de piso se volvieron cotidianos en su administración. Así es como pretende gobernar la entidad y por eso mismo lo repudian los campechanos.

Un escenario similar enfrenta el candidate de Layda Sansores para la alcaldía de la capital, Esteban Hinojosa Rebolledo, quien hasta hace unos años publicaba sus desnudos gay en redes sociales, tuvo un pésimo desempeño como funcionario público en esta administración —el abandonado museo del Centro Histórico es prueba fiel de ello—, y ahora, sin un ápice de experiencia, pretende gobernar ese municipio. Veremos si los campechanos se lo permiten.