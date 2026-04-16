¡SIGUE EL ACOSO JUDICIAL DE LAYDA! MÁS DEMANDAS CONTRA EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Al comentar que se dirigía República Dominicana para participar en la Reunión Mundial de la Voz, donde convergerán representantes de periódicos y comunicadores de radio y televisión de diversos países, para unir criterios y enfrentar agobios al gremio por parte de los gobiernos, el periodista Jorge Luis González Valdez reveló que en el caso de Campeche con la gobernadora Layda Sansores, momentos antes le llevaron unas demandas que no recibió porque lo sigue acreditando como director de Tribuna.

Hace 9 años que me jubilé, pero no le voy a responder, que le quede muy claro, que lo sepa, que puede seguir su proceso y ordenarle a la jueza de una vez que dicte sentencia, subrayó, y agregó: “Qué me puede quitar; lo que intenta embargarme es lo que ha ordenado con su vocero Walther David Patrón Bacab, que por cierto anda desaforado. No había visto jamás en Campeche que un director de comunicación estuviera haciendo campaña mostrando las bondades de un Gobierno que no se ve en cuanto a que esté trabajando, y además no hay nada que nos refleje en sí cuál ha sido el gasto que ha hecho del presupuesto”.