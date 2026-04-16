EXCOLABORADOR DEL TREN MAYA SEÑALA FALLAS, COSTOS Y FALTA DE UTILIDAD

El proyecto del Tren Maya vuelve a colocarse en el centro del debate público tras las declaraciones de un excolaborador que participó directamente en su construcción. Desde su experiencia en zonas como Tulum y Cancún, aseguró que, una vez concluidas varias etapas, las estaciones permanecen prácticamente vacías y sin el flujo esperado de usuarios, además de que aún se solicitan reparación de partes ya concluidas.

Sostuvo que el proyecto, cuyo costo asciende a cientos de miles de millones de pesos, carece de impacto real en términos de transporte y desarrollo económico para las comunidades por donde atraviesa. Consideró que la obra no ha generado beneficios tangibles para los habitantes locales, lo que, a su juicio, la convierte en una inversión fallida para el país.

Asimismo, cuestionó la planeación del proyecto, al señalar que fue elaborado de manera apresurada y con múltiples deficiencias técnicas. Indicó que en algunos tramos el tren debe reducir considerablemente su velocidad debido a problemas en las vías, lo que compromete su eficiencia operativa y advierte sobre fallas estructurales recientes, ya que, según relató, se le han solicitado trabajos adicionales para reparar partes que ya habían sido concluidas. Entre los problemas más graves mencionó el hundimiento de vías, lo que obligaría a intervenciones constantes pese a tratarse de infraestructura nueva.