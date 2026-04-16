jueves, abril 16, 2026
Lo último:
Locales

EXCOLABORADOR DEL TREN MAYA SEÑALA FALLAS, COSTOS Y FALTA DE UTILIDAD

El proyecto del Tren Maya vuelve a colocarse en el centro del debate público tras las declaraciones de un excolaborador que participó directamente en su construcción. Desde su experiencia en zonas como Tulum y Cancún, aseguró que, una vez concluidas varias etapas, las estaciones permanecen prácticamente vacías y sin el flujo esperado de usuarios, además de que aún se solicitan reparación de partes ya concluidas.

Sostuvo que el proyecto, cuyo costo asciende a cientos de miles de millones de pesos, carece de impacto real en términos de transporte y desarrollo económico para las comunidades por donde atraviesa. Consideró que la obra no ha generado beneficios tangibles para los habitantes locales, lo que, a su juicio, la convierte en una inversión fallida para el país.

Asimismo, cuestionó la planeación del proyecto, al señalar que fue elaborado de manera apresurada y con múltiples deficiencias técnicas. Indicó que en algunos tramos el tren debe reducir considerablemente su velocidad debido a problemas en las vías, lo que compromete su eficiencia operativa y advierte sobre fallas estructurales recientes, ya que, según relató, se le han solicitado trabajos adicionales para reparar partes que ya habían sido concluidas. Entre los problemas más graves mencionó el hundimiento de vías, lo que obligaría a intervenciones constantes pese a tratarse de infraestructura nueva.

También te puede gustar

Dan de alta a menor sobreviviente del accidente de globo en Teotihuacan

Director de SMAPAC sigue sin comparecer por presunto desvío de 15 mdp

ESTE AÑO AUMENTÓ EN 143% EL ACOSO JUDICIAL CONTRA PERIODISTAS: ARTÍCULO 19; 1 DE CADA 2 CASOS ARGUMENTA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, REVELA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *