NACIONAL: CAMPECHE, LA CIUDAD CAPITAL CON MAYOR ALZA EN ASESINATOS, CON 260%, SEGÚN SESNSP

Por: David Saúl Vela | El Financiero

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establece que Campeche, Culiacán y Hermosillo son las ciudades con mayor incremento en el número de asesinatos.

En el periodo enero-julio de 2025, ocho de 31 capitales del país registraron un alza en el número de carpetas de investigación iniciadas por asesinatos (homicidio doloso y feminicidio) con relación al mismo lapso de 2024.

Campeche lidera la lista con 260 por ciento más crímenes.

Según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Campeche capital pasó de cinco expedientes iniciados por asesinatos en el periodo de referencia de 2024 a 18 en 2025.

Culiacán, Sinaloa, es la segunda capital con el mayor incremento en el número de expedientes por algún crimen. Pasó de 173 a 551 lo que representa un alza del 218.5 por ciento.

Hermosillo, Sonora, es la tercera capital del país con mayor incremento en el número de expedientes por asesinatos. Pasó de 80 a 110, un alza del 37.5 por ciento.

Las otras cinco capitales con incremento en la incidencia de asesinatos son Guanajuato; Oaxaca, Xalapa, Ciudad Victoria y Mexicali, que tuvieron alzas del 2 al 25 por ciento.

En contraste, 19 capitales del país registraron una disminución en el número de expedientes iniciados por asesinato.

Zacatecas, Colima y Tuxtla Gutiérrez, encabezan la lista con reducciones del 68.42, 62.50 y 58.62 por ciento, respectivamente.

San Luis Potosí, Tlaxcala, Cuernavaca, La Paz, Aguascalientes, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Durango, Chilpancingo, Puebla, Querétaro, Pachuca y Morelia completan la lista.

Mérida y Tepic no registraron variación, Chetumal y Villahermosa no aparecen en la base de datos del SESNSP.

Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, destacó que los homicidios en esa ciudad pasaron de un promedio mensual de 42 en el año 2021 (cuando él llegó al cargo) a 13 casos mensuales en 2025, una disminución de más de una tercera parte.

Entrevistado por El Financiero en el marco de su Primer Informe de Gobierno, aseguró que los delitos de mayor impacto en la ciudad registraron una reducción de entre 30 y 60 por ciento en los últimos cuatro años.

“Estamos apostándole a cuidar a quienes nos cuidan, a fortalecer y capacitar a nuestra policía para disminuir los delitos que se cometen en Morelia”, señaló.