AUMENTAN ASESINATOS Y FEMINICIDIOS EN CAMPECHE; DATOS OFICIALES DESMIENTEN EL DISCURSO DE SEGURIDAD DE LAYDA SANSORES

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los hechos delictivos en Campeche tuvieron incrementos, pues de enero a julio de dos mil veinticuatro se registraron cincuenta homicidios dolosos y cinco feminicidios, mientras que en el mismo lapso de este año las cifras son de sesenta y seis y seis, respectivamente.

En cuanto al año pasado, de los cincuenta asesinatos, treinta y ocho fueron con arma de fuego, cinco con arma blanca y siete con otro elemento. En los cinco homicidios contra mujeres, dos se cometieron con arma de fuego, uno con arma blanca y dos con otro objeto.

Respecto a este año, de los sesenta y seis homicidios dolosos, cincuenta y dos fueron con arma de fuego, cinco con arma blanca y nueve con otro elemento. En los casos donde perdieron la vida mujeres, dos fueron perpetrados con arma de fuego, tres con arma blanca y uno con otro objeto.

Así, estos datos contradicen el repetitivo discurso de la gobernadora Layda Sansores, respaldado por su secretaria de Protección y Seguridad Pública, Marcela Muñoz, en el que aseguran que en Campeche el índice delictivo va a la baja y que la entidad sigue siendo segura.