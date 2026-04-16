NADIE ESTÁ PREPARADO PARA LO QUE SE VIENE: EL PENTÁGONO LE PIDE A GM Y FORD QUE FABRIQUEN ARMAS; LA ÚLTIMA VEZ FUE EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Fuente: Consciente

Altos funcionarios de defensa se reunieron con ejecutivos de General Motors, liderada por Mary Barra, y Ford, liderada por Jim Farley, para discutir el cambio de capacidad de sus fábricas hacia la producción de municiones y equipo militar. GE Aerospace y Oshkosh también están en conversaciones. El Pentágono lo enmarcó como un asunto de seguridad nacional.

La razón es brutal. La guerra contra Irán consumió Tomahawks a aproximadamente nueve veces la tasa anual de adquisición del Pentágono: más de 850 misiles disparados en pocas semanas cuando el presupuesto de 2026 solo contemplaba comprar 57. En los primeros 16 días se dispararon cerca de 320 misiles PrSM y ATACMS, casi la mitad del inventario combinado. Los interceptores Patriot y THAAD fueron gastados de manera masiva.

La base industrial de defensa, diseñada para la disuasión en tiempos de paz, no pudo seguir el ritmo de unas semanas de guerra real. Durante la Segunda Guerra Mundial, Detroit dejó de fabricar autos y comenzó a fabricar bombarderos. Durante el Covid, GM y Ford fabricaron ventiladores. Ahora el Pentágono quiere saber si pueden fabricar misiles.

La solicitud presupuestaria de defensa de 1.5 billones de dólares, la más grande en la historia moderna, pide una inversión gigantesca en municiones y fabricación de drones. Pero los contratistas tradicionales no pueden escalar lo suficientemente rápido. Reponer un Tomahawk puede tomar de dos a tres años. Trump dice que la guerra está “muy cerca de terminar”. El Pentágono ya está pidiendo a las automotrices que se preparen para la próxima.