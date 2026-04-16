MUJER ES HALLADA SIN VIDA DURANTE LA MADRUGADA EN INVASIÓN SINAÍ

Durante la madrugada de este miércoles 15 de abril, una mujer fue encontrada sin vida al interior de su predio ubicado en la invasión Sinaí, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 3:30 horas en un domicilio situado sobre la calle 5 de Mayo, cuando familiares despertaron y la encontraron suspendida. De inmediato la bajaron y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911; sin embargo, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mujer fue identificada como M.C.M.J., de 55 años de edad, y de manera preliminar se indicó que presuntamente padecía esquizofrenia. Este caso representa el suicidio número 27 en lo que va del año, de acuerdo con registros extraoficiales.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron el área en espera de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense para ser trasladado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.