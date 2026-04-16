MUJER ES TRASLADADA DE EMERGENCIA TRAS SER HALLADA INCONSCIENTE EN IMÍ 2

Una mujer fue trasladada al Hospital General de Especialidades luego de ser encontrada en estado semiinconsciente dentro de su predio en el poblado de Imí 2. El hecho ocurrió la tarde de este jueves, cuando familiares la localizaron en un domicilio ubicado en la calle 15 entre 15 A y B, por lo que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y, tras estabilizarla, la llevaron al nosocomio, donde su estado de salud se reporta como reservado.

De acuerdo con los primeros reportes, junto a la mujer se encontraba un producto de uso agrícola, lo que forma parte de las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido. Al sitio también arribaron elementos del grupo “Mujer Valiente” de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quienes recabaron datos con los familiares antes de retirarse. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las circunstancias del incidente.