INVITAN A PROCESIÓN DEL CRISTO NEGRO DE SAN ROMÁN ESTE VIERNES 

Fieles y habitantes fueron convocados a participar en la tradicional procesión del Cristo Negro Señor de San Román, la cual se llevará a cabo este viernes tras la misa de las 17:00 horas, como parte de las actividades religiosas previas a su regreso al altar principal después de su restauración.

Lamberto Cruz Delgado, coordinador del grupo de colaboradores, explicó que el recorrido se realizará alrededor del parque, para posteriormente colocar la imagen en su altar, donde presidirá la misa programada a las 19:00 y 19:30 horas. Esta procesión tiene como propósito acompañar simbólicamente al Cristo tras haber permanecido varios días fuera de su nicho, marcando su retorno solemne.

Habrá medidas para mantener el orden durante el recorrido, ya que se prevé una alta asistencia de devotos. Los colaboradores formarán un perímetro alrededor de la imagen para evitar que las personas se acerquen demasiado, con el fin de garantizar la seguridad de todos los presentes.