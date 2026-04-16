HIJO DE MARCELO EBRARD SE HOSPEDÓ EN RESIDENCIA DIPLOMÁTICA EN PLENA PANDEMIA

El actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, reconoció que su hijo permaneció durante varios meses en la residencia oficial de la embajada de México en Reino Unido, cuando él se desempeñaba como canciller y acusó mezquindad en la información difundida.

El propio funcionario explicó que la estancia ocurrió entre octubre de 2021 y abril de 2022, periodo en el que su hijo viajó con la intención de realizar estudios, aunque finalmente decidió regresar antes de lo previsto debido a que las clases se impartían de manera virtual por las restricciones sanitarias. La invitación para alojarse en la residencia provino de Josefa González Blanco Ortiz Mena, entonces embajadora en ese país.

Aunque Ebrard aseguró que no se utilizaron recursos públicos de forma indebida y defendió la conducta de su hijo, el caso ha generado críticas al considerar que el uso de instalaciones diplomáticas para fines personales, aun en un contexto extraordinario como la pandemia, podría representar un trato preferencial.

El secretario también destacó que, durante su estancia, su hijo organizó una exposición artística enfocada en la salud mental, derivada del confinamiento, lo que calificó como una aportación positiva para la comunidad.