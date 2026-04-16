jueves, abril 16, 2026
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SENADORA DE MORENA ADMITE QUE MANDÓ A SACRIFICAR A MÁS DE 10 MIL PERROS

La Senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, admitió que durante su paso por la alcaldía de Tecámac se aplicó la eutanasia a 10 mil 962 perros, cifra que salió después de que se difundiera un video en el que discute con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) sobre esas prácticas.

Dichos datos lo confirmó en el Senado, bajo la justificación de que eran animales callejeros y que se hizo, según dijo, con apego a la norma y que había casos de agresiones a personas, sin embargo funcionarios del Propaem sostienen otra versión, pues presuntamente esos sacrificios no se ajustaron a la ley y fueron realizados sin diagnóstico previo ni personal debidamente capacitado. 

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