jueves, abril 16, 2026
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AUTOMOVILISTA CHOCA CONTRA POSTE DE LA CFE Y QUEDA VOLCADO SOBRE SU LADO IZQUIERDO; SÓLO DAÑOS MATERIALES

San Francisco de Campeche.- En la calle El Tinto del poblado de Chiná, por conducir a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, el conductor de un vehículo marca Chevrolet perdió el control del volante, chocó contra el cable tensor y la parte baja de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y quedó volcado sobre su lado izquierdo, lo que sólo dejó daños materiales aún no cuantificados.

La estructura de concreto quedó fisurada, y de los hechos tomó conocimiento personal de la Policía Estatal, que puso a disposición al conductor para realizarle la prueba de alcoholemia y corroborar si manejaba bajo los efectos del alcohol.

Una grúa llegó al sitio para retirar el auto, en tanto la CFE fue notificada para verificar el poste y descartar algún daño estructural.

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