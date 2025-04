CIRCULA EN REDES: TRAS LLAMAR “ANIMAL” A LAS SUEGRAS, CIBERNAUTAS CALIFICAN A LAYDA DE LOCA, RIDÍCULA Y VIOLENTADORA DE MUJERES

Luego de que en su show semanal llamara “animal” a las suegras, la gobernadora fue duramente criticada en redes sociales con calificativos como “loca”, “payasa”, “violentadora de mujeres” y “ridícula”. También se hizo viral la propuesta de enviarle a doña Carlota a la puerta de su casa “para ver si así le dice eso a ella”. Entre los comentarios se destacaron afirmaciones como “pura m@da dice” y alertas sobre su supuesto deterioro mental y falta de neuronas.

Los cibernautas fueron directos en sus reproches: “Con tanto dinero que ya robó, ya está loca, se le acabó el respeto a los campechanos”, “Ridícula, cree que está en una fiesta de cumpleaños como una payasa” y “La foto de ella, porque sí, es más animal que un animal”.

Las críticas sobre su manera de expresarse se reflejaron en comentarios como: “Pura m@da dice, ya debería estar en el asilo…”, “No tiene respeto. A lo mejor le ha ido mal con su suegra, por eso la considera animal” y “¿Dónde quedan los derechos de los animales? Esto ya es una burla, puras m@das de esa señora”.

Algunos cibernautas también señalaron: “Disculpa, gobernadora, si tú tienes hijas y tiene suegra, que les lleven primero a esas ‘animales’ a usted”, “Nadie hace nada para que esta mujer deje de violentar a las mujeres de Campeche”, “Debería estar en el asilo, pero de animales, porque eso pide” y “Es que su mamá me preguntó qué animal sería animal”.

Otros más se unieron a las críticas: “¿Por qué la gente que está ahí participa en tanta pendejada??? Pregunta seria”, “¿…no es suegra?, porque de serlo sería el peor de los animales en la historia, y eso que a los animales se les respeta…”, “Qué vergüenza señora gobernadora, atacando a mujeres, usted debe dar el ejemplo del respeto”, “Una foto de ella” y “Luego, por qué le faltan al respeto a la (cara de payaso), ya preocupa su estado mental con tanta chingadera que dice y hace”.

Los reclamos no cesaron: “…como le dijo Erick, la primera chismosa, y ahora la primera violentadora de mujeres, caramba, hace mancuerna con Marcela… No es posible”, “Si así se refiere a las suegras en televisión, no quiero imaginarme cómo gobierna; qué poca educación de esta señora (emoticones de materia fecal)” y “Jajaja, vamos a mandarle a doña Carlota en la puerta de su casa, para ver si así le dirá a ella jajaja, ya esta señora está delirando, ya no está en sí, ¿en qué mundo vivirá?, ya no tiene neuronas”.