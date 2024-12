TRAS APOYO INCONDICIONAL DE LAYDA, LAVALLE CONFIRMA QUE SE QUEDA EN DESARROLLO ECONÓMICO

En muestra clara de que tampoco le interesan las críticas, y como burla a la postura reprobatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que ella no lo hubiera integrado a su gabinete, y a los morenistas, el flamante secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, se deshizo en halagos a la gobernadora Layda Sansores por haberlo defendido en su show de los martes y señalar que da la cara por él.



El exsenador panista involucrado en el escándalo de sobornos de Odebrecht, por lo cual aún porta reloj geolocalizador, publicó que las palabras de la mandataria lo llenan de orgullo y gratitud eterna.



“Tu gran corazón, empatía y lucha por defender lo justo son para mí motores de compromiso, y la forma de agradecer esta oportunidad es entregar a todos los campechanos los mejores resultados”, agregó.



Con esa postura de indiferencia ante lo que críticos y hasta periodistas afines a la Administración federal, en el sentido de que la llegada de Lavalle Maury al gabinete de Layda Sansores mancha a la 4T y va contra los principios de no robar, no mentir y no traicionar, ¿qué pensarán los morenistas?, ¿responderán al llamado de exservidores públicos de Morena de denunciar ante la Comisión de Honor para que tome cartas en el asunto? Ya veremos.