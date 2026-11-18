Por: Fuerza Informativa Azteca

San Francisco de Campeche.- A través de un reporte transmitido por TV Azteca Yucatán, Fuerza Informativa Azteca (FIA) expuso las cifras encontradas sobre los casos de feminicidios en Campeche, pues mientras la gobernadora Layda Sansores afirmó que son 18 en lo que va de su sexenio, el fiscal Jakson Villacís aclaró que esa cifra corresponde a su gestión (a partir de septiembre de 2024).

Y mientras Layda Sansores y Jakson Villacís se ponen de acuerdo con las cifras, afirmó FIA, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) suman 52 casos de 2021 a lo que va de 2026.

El desglose es el siguiente: 7 en 2021, 11 en 2022, 12 en 2023, 6 en 2024, 11 en 2025 y 5 en lo que va de 2026.

Por último, FIA lamentó que la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que no puede ocultarse entre declaraciones y aclaraciones, “pues detrás de cada registro hay una vida perdida y una familia exigiendo justicia”.