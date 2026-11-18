¡FE Y DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE!; ANTORCHISTAS CHENEROS CUMPLEN PROMESA DE VISITAR LA BASÍLICA EN LA CDMX
Hopelchén.- Para agradecer las bendiciones, la salud, la protección y la unión familiar a la Virgen Morena, antorchistas guadalupanos de las comunidades indígenas de Katab y San Francisco Suc Tuc, ubicadas en el municipio de Hopelchén, cumplieron su promesa de visitar la Basílica de Guadalupe, en la capital del país.
De esta manera, cada chenero cumplió su manda al llegar hasta la casa de la Guadalupana y hoy miércoles, tras 25 días de travesía, iniciarán el retorno a casa después de visitar el Santuario del Niño Doctor, ubicado en Tepeaca, Puebla.
Fuente: Así es Campeche Noticias.