La posibilidad de una huelga continúa latente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), debido a que las negociaciones entre las autoridades del organismo y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACAM) siguen sin acuerdos definitivos para resolver las demandas laborales pendientes.

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo del SUTCOBACAM informó que el encuentro comenzó a las 11 de la mañana y que durante las conversaciones se presentaron proyectos de convocatorias relacionados con los asuntos laborales que forman parte de la negociación.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos es que las autoridades no han establecido una fecha concreta para publicar dichas convocatorias, por lo que los trabajadores deberán continuar a la espera de avances. Otro punto que genera preocupación es la disponibilidad de recursos económicos para responder a las demandas sindicales, asunto que podría abordarse durante la audiencia ante el Juzgado Laboral.

Entre los trabajadores persiste la interrogante sobre si el COBACAM cuenta con presupuesto suficiente para cumplir con sus compromisos o si la atención de sus peticiones podría aplazarse hasta 2027. Mientras tanto, el emplazamiento a huelga permanece vigente como parte del conflicto laboral, sin que hasta ahora se haya informado de una solución que permita descartarlo.