El abogado Miguel Carrillo, defensor de la Ley Sabina en Campeche, lanzó fuertes críticas contra el alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, después de que declarara en una entrevista que no cuenta con evidencias para afirmar que grupos de la delincuencia organizada operan en el municipio.

Carrillo cuestionó que el edil asegure desconocer la presencia de estas organizaciones, cuando, según sostuvo, habitantes de Escárcega identifican presuntos puntos de venta de drogas y conocen los problemas de inseguridad que afectan a distintas zonas de la cabecera municipal.

El abogado consideró preocupante que una autoridad municipal no tenga información suficiente sobre las posibles actividades delictivas en su territorio, pues señaló que conocer los problemas de seguridad es indispensable para ejercer las responsabilidades de gobierno.

Durante sus declaraciones, Carrillo planteó dos posibilidades: que el alcalde desconozca la situación de seguridad o que exista alguna relación con los grupos delictivos, sin embargo, no presentó pruebas que sustenten una posible complicidad del funcionario, por lo que esa acusación permanece únicamente como un señalamiento del abogado.

También afirmó que, de acuerdo con comentarios que ha escuchado entre habitantes de Escárcega, existen sospechas sobre presuntos vínculos entre autoridades y actividades ilícitas.

Sus cuestionamientos se extendieron a la administración municipal de Morena y al subsecretario de Gobierno, Aureliano Quirarte, a quienes reprochó una supuesta falta de atención a los problemas de seguridad que, a su juicio, afectan al municipio. Sostuvo que las autoridades deben actuar frente a las denuncias ciudadanas sobre narcomenudeo y otras posibles actividades delictivas, en lugar de limitarse a señalar que no cuentan con evidencias sobre la operación de organizaciones criminales.