LA PUS DEL INE DE TADDEI EN CAMPECHE.

Templo Mayor, de Reforma, comenta que la cloaca de la corrupción en el INE de Guadalupe Taddei llegó hasta Campeche, donde corrieron a la ex titular del IEEC, Lirio Suárez Améndola, por no prestarse a los millonarios desfalcos perpetrados por la morenista. Reproducimos.

“Desde Campeche se reporta que hay una nueva testigo de las andanzas, o mejor dicho, de las transas del Cartel Taddei en el INE. Se trata de la ex presidenta del instituto electoral Lirio Guadalupe Suárez quien asegura que tiene pruebas, incluidos videos, que incriminan a Taddei y los suyos en los arreglos bajo el agua con sus proveedores favoritos. Según esto, Suárez incluso conoció la famosa casa de Picacho, a donde la llevaron para presionarla para que otorgara contratos en Campeche. Y que como no cedió, de ahí le abrieron procedimiento sancionador mediante el cual la corrieron. Sigue saliendo la pus.”

Llama la atención que pese a todo este desfalco documentado por LatinUS, la Fiscalía General de la República esté deteniendo a los proveedores favoritos, más no a la autora intelectual y material de los desfalcos impuesta por Morena al frente del INE, Guadalupe Taddei.

SANSORES, TAN CORRUPTA COMO TADDEI.

En entrevista nacional con Milenio, la exconsejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Lirio Suárez Améndola, afirmó que su destitución se debió a que se negó a favorecer a las empresas proveedoras de paquetería y material electoral palomeadas por Guadalupe Taddei y ofreció aportar pruebas de esa corrupción en la investigación correspondiente.

Lirio Suárez dijo que las presiones para favorecer a los contratistas favoritos de Taddei fueron la razón por la cual arbitrariamente la separaron de su cargo, que su caso fue el primero de una serie de remociones de funcionarios electorales que ocurrieron en circunstancias similares y que los acontecimientos recientes en el INE dan una nueva dimensión a su caso. Vaya que sí.

Llama la atención la cínica defensa en redes sociales que realiza Layda Sansores del INE, enfatizando que “Guadalupe Taddei no es el INE”. Le precisamos que “Guadalupe Taddei es Morena en el INE”, y que ella es tan corrupta como Taddei, pues permitió que saqueara y prostituyera el IEEC. Por eso los campechanos la repudian y reprueban y cuentan los días para que se largue. ¡301!