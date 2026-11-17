Un adulto mayor resultó con diversas lesiones en el cuerpo y la cabeza después de ser atropellado por un mototaxi sobre la calle 55, que comunica con el Colegio de Bachilleres, en la ciudad de Escárcega.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte llevaba a una pasajera cuando ocurrió el accidente. Presuntamente, el hombre intentó cruzar hacia el otro lado de la calle sin advertir la proximidad del mototaxi.

El conductor aseguró que el peatón se atravesó de manera repentina, por lo que realizó una maniobra para intentar esquivarlo. Sin embargo, no logró evitar el impacto y terminó por estrellarse contra la cerca de una vivienda. El adulto mayor quedó tendido sobre la carretera con lesiones en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza. Vecinos y testigos acudieron de inmediato para auxiliarlo mientras se solicitaba atención.