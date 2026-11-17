La falta de resultados concretos de las autoridades estatales y federales mantiene sin solución la invasión de 300 hectáreas en las inmediaciones de la laguna Chumpopó, en Hecelchakán, donde alrededor de 300 personas ocupan terrenos que, según denuncias comunitarias, forman parte de un área natural protegida.

Jorge Moisés Euan Dzul, comisario de Hecelchakán, reprochó que, pese a las reuniones y compromisos establecidos con las autoridades, hasta el momento no se haya concretado ninguna acción visible para recuperar las tierras.

El comisario señaló que el problema involucra a aproximadamente 300 ocupantes, entre quienes, de acuerdo con su versión, se encuentran personas originarias de Veracruz, Chiapas y Guatemala, además de habitantes de comunidades cercanas como Tres Rayos.

La situación también ha puesto bajo cuestionamiento la actuación de las instituciones encargadas de proteger las áreas naturales, pues Euan Dzul aseguró que ya existen denuncias ante autoridades ambientales y la Fiscalía, sin que hasta ahora se haya establecido una fecha para recuperar los terrenos.

Explicó que todavía está pendiente acudir al Tribunal Agrario, por lo que solicitó apoyo gubernamental para completar los procedimientos legales. Mientras tanto, las distintas dependencias involucradas deberán coordinarse conforme a sus atribuciones, una situación que ha prolongado la espera de los afectados.

El representante comunitario indicó que sus abogados estiman que el procedimiento podría tardar hasta seis meses, aunque buscan una solución antes de diciembre. Sin embargo, reconoció que no existe un plazo oficial para un eventual desalojo.