Escárcega.- Vecinos de la colonia San Francisco, conocida como Kilómerto 5 hicieron un llamado público al propietario de un terreno utilizado como potrero, que presuntamente era de Rubén Saqui, presidente de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Escárcega, pues lleva años sin recibir mantenimiento ni labores de chapeo, ante lo cual la maleza creció y es hogar de culebras, las cuales ponen en riesgo a niños principalmente.

Al mostrar fotos del zacate y de reptiles, recalcaron que la situación representa un riesgo, pues constantemente salen los animales y cerca de dicho espacio hay viviendas cercanas donde habitan niños y adultos.

El terreno anteriormente pertenecía, según los vecinos, Rubén Saqui, pero existe la versión de que fue vendido y actualmente no saben quién es el propietario.

Por esa razón, hacen un llamado al dueño para que limpie el lugar antes que ocurra un hecho lamentable.