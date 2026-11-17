El representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Mario Pacheco Ceballos, pidió que se investiguen las declaraciones de la expresidenta del organismo, Lirio Guadalupe Suárez Améndola, quien denunció presuntas presiones relacionadas con la asignación de contratos y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

El panista consideró que los señalamientos de la exfuncionaria son suficientemente delicados para que las autoridades competentes revisen los procedimientos administrativos y las licitaciones realizadas dentro del instituto, a fin de determinar si se respetaron las disposiciones legales.

Pacheco Ceballos señaló que su partido también ha solicitado una investigación para esclarecer si existieron presiones indebidas y si estas pudieron influir en la adjudicación de contratos a determinadas empresas.

Asimismo, recordó que Suárez Améndola presentó denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos del IEEC, por lo que consideró necesario dar seguimiento a los procedimientos y conocer sus resultados.

También manifestó que, si la expresidenta fue objeto de presiones durante su gestión, corresponde a las instancias competentes investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades, sin dar por acreditadas las irregularidades denunciadas.