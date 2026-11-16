La pérdida de valores y la fragmentación social han contribuido al surgimiento de diversos problemas que afectan la convivencia y tranquilidad de las familias en Ciudad del Carmen, señaló Wenceslao Tucuch Huchín, presbítero de la parroquia del Señor de la Misericordia.

Al ser cuestionado sobre los constantes y recientes hechos violentos registrados en la Isla, el sacerdote manifestó que el deterioro de los valores y el debilitamiento de los vínculos sociales representan una preocupación desde la perspectiva de la Iglesia Católica.

Expuso que el Evangelio de San Juan nos dice que Jesús mismo nos llama para ofrecernos la paz al citar “Mi paz les dejo, mi paz les doy”, y ese debe de ser el mensaje que ilumine nuestras vidas, mentes y corazones.

Si bien la inseguridad crece, expresó Tucuch Huchín, como católicos y bautizados debemos cuestionarnos y reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal como personas más allá de la religión, y dónde estamos dejando los valores y las convicciones y qué pasa con la educación y la familia. Sus declaraciones ponen sobre la mesa la importancia de reflexionar sobre las condiciones sociales que favorecen la violencia y la necesidad de fortalecer la convivencia comunitaria.