CIRCULA EN REDES: ¡ALERTA!; CAPTAN A COCODRILO EN INMEDIACIONES DE LA PLAYITA INCLUSIVA DE LA PUNTILLA, EN CARMEN
La presencia de un cocodrilo en una zona recreativa de Ciudad del Carmen ha llamado la atención de la ciudadanía, luego de que el reptil fuera captado y grabado durante la noche de ayer viernes en las inmediaciones de la Playita Inclusiva de La Puntilla.
El animal fue detectado por comensales de un restaurante cercano, y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales, despertando inquietud por tratarse de un espacio al que habitualmente acuden familias para convivir y disfrutar de la playa.
Aunque no se han reportado incidentes relacionados con el ejemplar, su presencia representa un posible riesgo para quienes ingresan al agua o permanecen cerca de la orilla.
Ante esta situación, se recomienda evitar cualquier acercamiento al reptil, y dar aviso a las autoridades ambientales o de Protección Civil para que evalúen las condiciones del lugar.