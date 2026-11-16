BOTEO DE NORMALISTAS DE HECELCHAKÁN FUE EN APOYO A ESCUELA DE CHIHUAHUA: SEDUC; “ATENDEMOS SUS DEMANDAS”

La Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) aclaró que el boteo que realizan estudiantes de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, de Hecelchakán, en la caseta de Seybaplaya, tiene como finalidad recaudar recursos para apoyar a la Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, ubicada en Saucillo, Chihuahua.

A través de un comunicado, la dependencia estatal explicó que esta actividad forma parte de una jornada de solidaridad impulsada por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), como parte de los lazos de apoyo entre instituciones del normalismo rural, y rechazó que el boteo tenga carácter de protesta, inconformidad o rechazo hacia los gobiernos Federal y Estatal.

La SEDUC también aseguró que las necesidades y planteamientos de los estudiantes de la Normal Rural de Hecelchakán han recibido atención puntual de las autoridades educativas, y que la institución cuenta con los apoyos correspondientes para dar seguimiento a sus demandas.

Finalmente, la dependencia reconoció el derecho de los normalistas a expresar su solidaridad mediante actividades pacíficas, y reiteró que el objetivo de la colecta es fortalecer la fraternidad entre las escuelas normales rurales del país.