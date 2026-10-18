CARMEN: DETECTAN GUSANO BARRENADOR EN GATITO RESCATADO; PIERDE LA COLA TRAS CIRUGÍA

-Asociación pide ayuda para cubrir gastos médicos

Un caso de gusano barrenador fue detectado en un gato en situación de calle rescatado por integrantes de la asociación civil Darles la Oportunidad, encabezada por su presidenta Fabiola González Acosta.

La activista dio a conocer que acudió en auxilio del felino, que presentaba una lesión en la cola y fractura en una pata.

Sin embargo, durante la revisión veterinaria, especialistas encontraron larvas identificadas como gusano barrenador en la herida.

Debido a la gravedad de las lesiones, el animalito fue sometido a una intervención quirúrgica en la que perdió la cola, mientras su recuperación continúa bajo supervisión veterinaria.

González Acosta solicitó el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos médicos y garantizar la atención que requiere el felino, cuya condición ha generado preocupación entre quienes participan en su rescate.